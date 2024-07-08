В красноярском парке «Роев ручей» родился теленок

«Пара была, можно сказать, образцовая; великан Сёгун всячески оберегал свою подругу, ухаживал за ней, животные постоянно держались вместе и жили душа в душу. Но в ноябре прошлого года Сёгуна не стало… В дикой природе овцебыки живут 11- 13 лет, Сёгуну же было уже 14 с половиной. Как и в любой семье, утрата переживалась тяжело», — сообщают в соцсетях зоопарка.