В красноярском парке «Роев ручей» родился теленок

Теленок появился у пары овцебыков Сёгуна и Галюша. К сожалению, отец скончался до рождения сына, в ноябре прошлого года. Вместе со своей спутницей он прожил в одном вольере с 2018 года.
«Пара была, можно сказать, образцовая; великан Сёгун всячески оберегал свою подругу, ухаживал за ней, животные постоянно держались вместе и жили душа в душу. Но в ноябре прошлого года Сёгуна не стало… В дикой природе овцебыки живут 11- 13 лет, Сёгуну же было уже 14 с половиной. Как и в любой семье, утрата переживалась тяжело», — сообщают в соцсетях зоопарка.
12 июня у Галюши родился здоровый теленок, самец. Малыша не показывали посетителям почти месяц, а в начале июля выпустили вместе с мамой в просторный вольер.
Галюша опекает сына, закрывает от любопытных красноярцев и далеко от него не отходит. Может даже броситься в атаку, предупреждают в «Роевом ручье».
Сотрудники парка говорят, что малыш теперь жених самки Аланы, спасённой на Таймыре.