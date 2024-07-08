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В красноярском парке «Роев ручей» родился теленок

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Малышу сейчас чуть меньше месяца.

Источник: Роев Ручей

Теленок появился у пары овцебыков Сёгуна и Галюша. К сожалению, отец скончался до рождения сына, в ноябре прошлого года. Вместе со своей спутницей он прожил в одном вольере с 2018 года.

«Пара была, можно сказать, образцовая; великан Сёгун всячески оберегал свою подругу, ухаживал за ней, животные постоянно держались вместе и жили душа в душу. Но в ноябре прошлого года Сёгуна не стало… В дикой природе овцебыки живут 11- 13 лет, Сёгуну же было уже 14 с половиной. Как и в любой семье, утрата переживалась тяжело», — сообщают в соцсетях зоопарка.

12 июня у Галюши родился здоровый теленок, самец. Малыша не показывали посетителям почти месяц, а в начале июля выпустили вместе с мамой в просторный вольер.

Галюша опекает сына, закрывает от любопытных красноярцев и далеко от него не отходит. Может даже броситься в атаку, предупреждают в «Роевом ручье».

Сотрудники парка говорят, что малыш теперь жених самки Аланы, спасённой на Таймыре.

флора и фауна