Цена проезда вырастет в автобусах Комсомольска

Администрация Комсомольска-на-Амуре сообщает о том, что с 5 августа в городе подорожает проезд на двух автобусных маршрутах. Речь идет об автобусах №№ 5 и 22. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Уведомление в мэрию направил индивидуальный предприниматель, работающий на маршрутах № 5 «Автовокзал-поселок Силинский» и № 22 «Хладокомбинат — микрорайон Амурсталь». В документе сообщается, что с 5 августа на этих автобусах стоимость проезда вырастет на пять рублей и составит 50 рублей. Пока цена одной поездки — 45 рублей.
«Индивидуальный предприниматель пояснил, что повышение тарифа является вынужденной мерой и связано с повышением стоимости на горюче-смазочные материалы, запчасти, необходимые для поддержания транспортных средств в исправном состоянии, а также в связи со снижением пассажиропотока, необходимостью повышения заработной платы водителям автобусов», — рассказали в администрации города Юности.