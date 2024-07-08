Цена проезда вырастет в автобусах Комсомольска

Уведомление в мэрию направил индивидуальный предприниматель, работающий на маршрутах № 5 «Автовокзал-поселок Силинский» и № 22 «Хладокомбинат — микрорайон Амурсталь». В документе сообщается, что с 5 августа на этих автобусах стоимость проезда вырастет на пять рублей и составит 50 рублей. Пока цена одной поездки — 45 рублей.