Владивостокская таможня зафиксировала увеличение ввоза японских автомобилей

Владивостокская таможня фиксирует стабильный рост ввоза автомобилей из Японии, несмотря на экономические санкции, введенные в 2023 году. За первую половину 2024 года было оформлено 118 тысяч автомобилей, предназначенных для личного использования, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе госоргана.
Отмечается, что июнь 2024 года отметился особенно высоким спросом — в этом месяце было ввезено 25 тысяч машин. Наблюдается постоянный месячный рост числа оформлений с момента введения санкций в августе 2023 года.
«Для сравнения, в прошлом, в 2023 году, в июле был поставлен рекорд в 30 тысяч оформленых автомобилей», — сообщили в пресс-службе.
Отметим, что владивостокская таможня восстановила досанкционные объемы ввоза автомобилей из Японии. С начала 2024 года по май Владивостокская таможня успешно оформила ввоз 92 тысяч автомобилей из Японии, достигнув уровня до введения санкций.
Напомним, с января по май 2024 года уссурийские таможенники оформили 2306 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования. Сумма уплаченных таможенных платежей и утилизационного сбора составила более 1,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оформленных автотранспортных средств увеличилось в семь раз (оформлено 308 транспортных средств за пять месяцев).