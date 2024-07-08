Владивостокская таможня зафиксировала увеличение ввоза японских автомобилей

Напомним, с января по май 2024 года уссурийские таможенники оформили 2306 автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования. Сумма уплаченных таможенных платежей и утилизационного сбора составила более 1,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество оформленных автотранспортных средств увеличилось в семь раз (оформлено 308 транспортных средств за пять месяцев).

