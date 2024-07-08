Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону опровергли слухи о закрытии двух автовокзалов

Информация о закрытии двух автовокзалов в Ростове не подтвердилась.

Слухи о закрытии или приостановке работы главного и пригородного автобусных вокзалов в Ростове-на-Дону не соответствуют истине. Об этом заявили в областном объединении автовокзалов.

— Транспортные узлы работают в обычном режиме. Более того, производится расширение маршрутной сети по региональным и международным направлениям, — подчеркнули в специальной группе VK, посвященной автоперевозкам.

Жителям Дона напомнили, что в настоящее время ежедневно в обоих направлениях выполняются рейсы в Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Семикаракорск, Таганрог, Зимовники и Новошахтинск.

Напомним, кроме главного и пригородного автовокзалов, в донской столице теперь также работает новый автовокзал «Центральный», его эксплуатацию в техническом режиме начали 27 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что с этой точки уже можно отправиться в Волгодонск Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Елкин, Буденновскую, Селивановскую и Шахты.

Также на «Центральном» автовокзале в ближайшие три месяца намерены открыть перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань и Крым. Приоритетными направлениями станут новые территории.