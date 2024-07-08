В Ростове-на-Дону опровергли слухи о закрытии двух автовокзалов

Напомним, кроме главного и пригородного автовокзалов, в донской столице теперь также работает новый автовокзал «Центральный», его эксплуатацию в техническом режиме начали 27 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что с этой точки уже можно отправиться в Волгодонск Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Елкин, Буденновскую, Селивановскую и Шахты.