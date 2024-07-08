В Ростове-на-Дону опровергли слухи о закрытии двух автовокзалов

Слухи о закрытии или приостановке работы главного и пригородного автобусных вокзалов в Ростове-на-Дону не соответствуют истине. Об этом заявили в областном объединении автовокзалов.
— Транспортные узлы работают в обычном режиме. Более того, производится расширение маршрутной сети по региональным и международным направлениям, — подчеркнули в специальной группе VK, посвященной автоперевозкам.
Жителям Дона напомнили, что в настоящее время ежедневно в обоих направлениях выполняются рейсы в Волгодонск, Новочеркасск, Шахты, Семикаракорск, Таганрог, Зимовники и Новошахтинск.
Напомним, кроме главного и пригородного автовокзалов, в донской столице теперь также работает новый автовокзал «Центральный», его эксплуатацию в техническом режиме начали 27 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что с этой точки уже можно отправиться в Волгодонск Новочеркасск, Багаевскую, Персиановский, Арпачин, Заветное, Зимовники, Елкин, Буденновскую, Селивановскую и Шахты.
Также на «Центральном» автовокзале в ближайшие три месяца намерены открыть перевозки в Москву, Санкт-Петербург, Владикавказ, Грозный, Волгоград, Астрахань и Крым. Приоритетными направлениями станут новые территории.