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В Хабаровске отметили 50-летие начала строительства БАМа

Мэр Хабаровска поздравил первостроителей с 50-летием БАМа.

Источник: Мэрия Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил первостроителей и всех причастных с 50-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), — сообщает пресс-служба администрации города.

В своем обращении он подчеркнул важность этого проекта, начатого полвека назад в труднодоступных районах с суровым климатом и вечной мерзлотой.

Кравчук отметил, что строительство БАМа стало настоящим подвигом для тех, кто прокладывал магистраль. «Каждый километр БАМа давался с огромным трудом. Люди, прокладывавшие магистраль, не жалели себя, работали на пределе человеческих сил. Бамовцы-первопроходцы совершили настоящий подвиг. Низкий поклон им за это!» — сказал мэр.

Проект, в котором участвовало около 2 миллионов человек различных профессий, стал одним из величайших в истории страны. Восемь тоннелей магистрали, по словам Кравчука, стали «ключами от БАМа». В результате строительства Россия получила второй железнодорожный выход к Тихому океану и доступ к богатейшим месторождениям Сибири и Дальнего Востока.

Мэр подчеркнул, что 50-летие БАМа — это не только большой праздник, но и возможность улучшить социальную инфраструктуру в населенных пунктах на магистрали. В настоящее время продолжается работа по решению оставшихся проблем, строятся объекты здравоохранения и образования, реализуются мероприятия, направленные на повышение качества жизни людей.

«Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали — это наш стальной путь в будущее. Желаю всем бамовцам, жителям городов и поселков на магистрали крепкого здоровья, личного счастья, процветания и уверенности в завтрашнем дне!» — написал Кравчук.

Он выразил уверенность, что БАМ, созданный упорным трудом миллионов людей, будет служить стране еще многие века.