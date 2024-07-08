В Хабаровске отметили 50-летие начала строительства БАМа

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил первостроителей и всех причастных с 50-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), — сообщает пресс-служба администрации города.
В своем обращении он подчеркнул важность этого проекта, начатого полвека назад в труднодоступных районах с суровым климатом и вечной мерзлотой.
Кравчук отметил, что строительство БАМа стало настоящим подвигом для тех, кто прокладывал магистраль. «Каждый километр БАМа давался с огромным трудом. Люди, прокладывавшие магистраль, не жалели себя, работали на пределе человеческих сил. Бамовцы-первопроходцы совершили настоящий подвиг. Низкий поклон им за это!» — сказал мэр.
Мэр подчеркнул, что 50-летие БАМа — это не только большой праздник, но и возможность улучшить социальную инфраструктуру в населенных пунктах на магистрали. В настоящее время продолжается работа по решению оставшихся проблем, строятся объекты здравоохранения и образования, реализуются мероприятия, направленные на повышение качества жизни людей.
«Дальнейшее развитие Байкало-Амурской магистрали — это наш стальной путь в будущее. Желаю всем бамовцам, жителям городов и поселков на магистрали крепкого здоровья, личного счастья, процветания и уверенности в завтрашнем дне!» — написал Кравчук.
Он выразил уверенность, что БАМ, созданный упорным трудом миллионов людей, будет служить стране еще многие века.