В Хабаровске отметили 50-летие начала строительства БАМа

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил первостроителей и всех причастных с 50-летием со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), — сообщает пресс-служба администрации города.

В своем обращении он подчеркнул важность этого проекта, начатого полвека назад в труднодоступных районах с суровым климатом и вечной мерзлотой.

Кравчук отметил, что строительство БАМа стало настоящим подвигом для тех, кто прокладывал магистраль. «Каждый километр БАМа давался с огромным трудом. Люди, прокладывавшие магистраль, не жалели себя, работали на пределе человеческих сил. Бамовцы-первопроходцы совершили настоящий подвиг. Низкий поклон им за это!» — сказал мэр.

Проект, в котором участвовало около 2 миллионов человек различных профессий, стал одним из величайших в истории страны. Восемь тоннелей магистрали, по словам Кравчука, стали «ключами от БАМа». В результате строительства Россия получила второй железнодорожный выход к Тихому океану и доступ к богатейшим месторождениям Сибири и Дальнего Востока.