«Они даже на деревьях»: в Новосибирске жители улицы Восход сообщили о нашествии крыс

«На первых этажах двух этих домов — Восход, 7 и Восход, 9 — есть продуктовые магазины. За домами, по улице Нижегородской, есть несколько ларьков с шаурмой и фруктами. Контейнеры, с мусором, конечно, тоже есть. Крысы тут и раньше бывали. Но то, что происходит сейчас это что-то ужасное. Огромное количество живет под домом Восход, 9. Они никого не боятся — ни людей, ни машин, ни электросамокатов. Ходят по Восходу наравне с пешеходами. Лично я видела, как одновременно тут бегали 9 или 10 крыс. И это в дневное время. В сумерки там просто крысиный “ковер”. Моя дочь видела, как крысы забирались на дерево».