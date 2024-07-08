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«Они даже на деревьях»: в Новосибирске жители улицы Восход сообщили о нашествии крыс

Грызуны не особо боятся людей и свободно бегают возле магазина.

Источник: BFM.RU- Новосибирск

В Новосибирске выявлена очередная точка скопления крыс — дом № 9 по улице Восход. Очевидцы сообщают, что число крыс там исчисляется десятками. Они выбегают на тротуар и проезжую часть.

Редакции BFM-Новосибирск о крысином нашествии сообщили жители дома № 7 на улице Восход. Они считают, что ситуация становится угрожающей.

«На первых этажах двух этих домов — Восход, 7 и Восход, 9 — есть продуктовые магазины. За домами, по улице Нижегородской, есть несколько ларьков с шаурмой и фруктами. Контейнеры, с мусором, конечно, тоже есть. Крысы тут и раньше бывали. Но то, что происходит сейчас это что-то ужасное. Огромное количество живет под домом Восход, 9. Они никого не боятся — ни людей, ни машин, ни электросамокатов. Ходят по Восходу наравне с пешеходами. Лично я видела, как одновременно тут бегали 9 или 10 крыс. И это в дневное время. В сумерки там просто крысиный “ковер”. Моя дочь видела, как крысы забирались на дерево».

Журналист BFM-Новосибирск лично убедился в том, что в этих рассказах нет преувеличений. Вечером 7 июля возле дома № 9 по улице Восход бегали семь крыс. Одна крыса на глазах у прохожих спустилась со старого тополя. Еще несколько грызунов выглядывали из щели в основании здания. В указанном доме расположено студенческое общежитие и продуктовый магазин известной федеральной сети. Так же в этом здании есть несколько пустующих помещений, которые раньше занимали магазин шуб и магазин филателии и нумизматики.

Напомним, в 2022 году, когда в Новосибирске обострилась проблема грызунов, в мэрии был создан антикрысиный штаб.

ЖКХ