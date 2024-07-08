Районы-лидеры по сдаче ЕГЭ назвали в Новосибирской области

Как сообщили в региональном минобре, больше всего стобалльников — в Барабинском, Карасукском, Краснозерском, Мошковском, Новосибирском, Чановском м Чулымском районах.
Рекорд поставил выпускник из Мошковского района Александр Иванов. Он набрал сто баллов сразу по трем предметам: русскому языку, химии и биологии.
Напомним, общее количество экзаменационных работ, выполненных «на все сто» в Новосибирской области составило 172. Из них большую часть — 141 — написали выпускники школ областного центра.
Ка отметили в министерстве образования, в этом году результаты по предметам естественно-научного цикла оказались выше, чем в прошлом. Однако выпускники хуже сдали русский, обществознание и информатику.
Екатерина СОСНИНА.