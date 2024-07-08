Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Районы-лидеры по сдаче ЕГЭ назвали в Новосибирской области

В Новосибирской области подвели итоги государственной аттестации выпускников школ и назвали районы, где ребята показали наилучшие результаты.

Источник: Соцсети

Как сообщили в региональном минобре, больше всего стобалльников — в Барабинском, Карасукском, Краснозерском, Мошковском, Новосибирском, Чановском м Чулымском районах.

Рекорд поставил выпускник из Мошковского района Александр Иванов. Он набрал сто баллов сразу по трем предметам: русскому языку, химии и биологии.

Напомним, общее количество экзаменационных работ, выполненных «на все сто» в Новосибирской области составило 172. Из них большую часть — 141 — написали выпускники школ областного центра.

Ка отметили в министерстве образования, в этом году результаты по предметам естественно-научного цикла оказались выше, чем в прошлом. Однако выпускники хуже сдали русский, обществознание и информатику.

Екатерина СОСНИНА.

образование