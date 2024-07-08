В Самарской области отмечают День семьи, любви и верности

В Самарской области, как и во всей стране, празднуют День семьи, любви и верности 8 июля 2024 года. Горожанам представили программу мероприятий.
В музее Эльдара Рязанова пройдет программа «Свадебные традиции: от старины к современности». Кроме того, самарцы смогут стать участниками мастер-класса, лекции и сделать моментальную фотографию. В конце дня состоится показ фильма «Дом, в котором я живу».
Также 8 июля пройдет Парад семьи в Кирилло-Мефодиевском соборе. Программа стартует в 18:00. Горожан ждет Крестный ход, праздничный концерт, мастер-классы, детские игры и угощения.