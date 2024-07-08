В Красноярске на Взлетке возведут две многоэтажки бизнес-класса

Возведением «ЖК Маэстро» будет заниматься компания «Красземпроект», владелец которой Захар Енджиевский — депутат краевого заксобрания. До этого было получено разрешение на строительство и будущий застрой участка в более чем 8800 тысяч квадратных метров на Взлетке.