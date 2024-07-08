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В Красноярске на Взлетке возведут две многоэтажки бизнес-класса

Дома в более 20 этажей построят на пересечении улиц Авиаторов и Молокова.

Источник: Наш.дом.рф

К 2026 году в Красноярске собираются построить два многоэтажных дома бизнес-класса. Информация об этом появилась на сайте наш.дом.рф.

Возведением «ЖК Маэстро» будет заниматься компания «Красземпроект», владелец которой Захар Енджиевский — депутат краевого заксобрания. До этого было получено разрешение на строительство и будущий застрой участка в более чем 8800 тысяч квадратных метров на Взлетке.

В элитном жилом комплексе будут располагаться: одна спортивная и три детских площадки, а также площадка для сбора мусора и 250 парко-мест. Максимальная площадь квартиры — 124 метра, а минимальная — 44 метра.

Ввод в эксплуатацию домов назначен на последний квартал 2026 года.

строительство