Свердловчан поздравили с Днем семьи, любви и верности

Жители Свердловской области 8 июля отмечают всероссийский праздник — День семьи, любви и верности. С датой уральцев поздравил и глава региона Евгений Куйвашев.
— Семья — это главная опора в жизни человека, фундамент здорового общества и сильного государства. В семье мы находим любовь, заботу, понимание, черпаем силы, обретаем уверенность, чтобы двигаться вперёд и строить будущее, — отметил губернатор Свердловской области.
Он отметил, что 2024 год в России объявлен Годом семьи. Именно в этот год был дан старт национальному проекту «Семья» — он направлен на сохранение и укрепление семейных ценностей.
— Как отметил президент России Владимир Путин: «Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — передает слова главы государства департамент информационной политики Свердловской области.
Также Евгений Куйвашев поблагодарил свердловчан, вкладывающих силу и энергию в создание крепких семей и воспитание детей, и пожелал жителям области здоровья, добра, взаимопонимания, любви и семейного благополучия.