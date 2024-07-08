Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

Глава Краснодарского края отметил, что для него семья — это сила и вера. Повседневная жизнь и работа могут быть несправедливы. Именно родные — это те, кто всегда помогут и поддержит. Вениамин Кондратьев пожелал жителям региона любви, счастья и, чтобы во всех домах царили гармония и взаимопонимание.