Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

— В России всегда чтили старших, уважали традиции предков, с любовью передавали эти качества из поколения в поколение. Президент не раз подчеркивал, что семья — это наше национальное богатство, — написал Вениамин Кондратьев.
Глава Краснодарского края отметил, что для него семья — это сила и вера. Повседневная жизнь и работа могут быть несправедливы. Именно родные — это те, кто всегда помогут и поддержит. Вениамин Кондратьев пожелал жителям региона любви, счастья и, чтобы во всех домах царили гармония и взаимопонимание.