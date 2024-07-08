Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил местных жителей с Днем семьи, любви и верности. По всей стране этот праздник, объединяющий целые поколения, отмечают 8 июля. Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на телеграм-канал (18+) главы региона.

— В России всегда чтили старших, уважали традиции предков, с любовью передавали эти качества из поколения в поколение. Президент не раз подчеркивал, что семья — это наше национальное богатство, — написал Вениамин Кондратьев.

Глава Краснодарского края отметил, что для него семья — это сила и вера. Повседневная жизнь и работа могут быть несправедливы. Именно родные — это те, кто всегда помогут и поддержит. Вениамин Кондратьев пожелал жителям региона любви, счастья и, чтобы во всех домах царили гармония и взаимопонимание.