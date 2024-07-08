Началась разработка проекта для реставрации ТЮЗа в Иркутске

Подрядная организация приступила к созданию проекта реставрации здания ТЮЗа. Площадь строения планируют увеличить с помощью расширения части, которая не относится к объекту культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
— Проведены обмерные работы. На их основании сделают 3D-модель здания, затем проведут шурфирование грунта и доработку инженерных изысканий, — сообщили в правительстве.
Создать проект и пройти необходимые экспертизы необходимо к октябрю 2025. Планируется построить два зрительных зала до 460 и 120 посадочных мест.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за прошедшие выходные. Борьба со стихией ведется непрерывно на более 20 участках.