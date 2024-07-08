Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Началась разработка проекта для реставрации ТЮЗа в Иркутске

По проекту реставрации планируют увеличить площадь здания.

Источник: Комсомольская правда

Подрядная организация приступила к созданию проекта реставрации здания ТЮЗа. Площадь строения планируют увеличить с помощью расширения части, которая не относится к объекту культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

— Проведены обмерные работы. На их основании сделают 3D-модель здания, затем проведут шурфирование грунта и доработку инженерных изысканий, — сообщили в правительстве.

Создать проект и пройти необходимые экспертизы необходимо к октябрю 2025. Планируется построить два зрительных зала до 460 и 120 посадочных мест.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 13 лесных пожаров потушили в Иркутской области за прошедшие выходные. Борьба со стихией ведется непрерывно на более 20 участках.