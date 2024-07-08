Погода на Южном Урале резко испортится вечером 8 июля, объявлено штормовое

Ранее сообщалось, что на смену уходящему антициклону в первой половине следующей недели придет другой антициклон с западного Средиземноморья. В перерыве между ними, днем 8 и ночью 9 июля, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Новый антициклон вызовет непродолжительное повышение температуры воздуха до 30−32 градусов в отдельных регионах Урала (10 июля), затем пройдут дожди, станет прохладнее.