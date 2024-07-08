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Погода на Южном Урале резко испортится вечером 8 июля, объявлено штормовое

Погода на Южном Урале резко испортится вечером 8 июля — объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +26° 4 м/с 65% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Reuters

«Вечером 8 июля, ночью и днем 9 июля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорят синоптики.

Напомним, почти всю рабочую неделю удержится теплая погода: днем воздух будет прогреваться до максимальных 27−28 градусов, ночью прогнозируется плюс 17−19. Все изменится уже в пятницу, 12 июля: в регион прорвется холодный фронт, зарядят сильные дожди, а температура понизится до 20−23 днем, 12−14 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что на смену уходящему антициклону в первой половине следующей недели придет другой антициклон с западного Средиземноморья. В перерыве между ними, днем 8 и ночью 9 июля, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Новый антициклон вызовет непродолжительное повышение температуры воздуха до 30−32 градусов в отдельных регионах Урала (10 июля), затем пройдут дожди, станет прохладнее.

На текущий момент, как следует из погодных сервисов, самый холодный день ожидается 13 июля, самый теплый — 11 июля.