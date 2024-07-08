Погода на Южном Урале резко испортится вечером 8 июля, объявлено штормовое

«Вечером 8 июля, ночью и днем 9 июля в горных и юго-западных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с», — говорят синоптики.
Напомним, почти всю рабочую неделю удержится теплая погода: днем воздух будет прогреваться до максимальных 27−28 градусов, ночью прогнозируется плюс 17−19. Все изменится уже в пятницу, 12 июля: в регион прорвется холодный фронт, зарядят сильные дожди, а температура понизится до 20−23 днем, 12−14 градусов ночью.
Ранее сообщалось, что на смену уходящему антициклону в первой половине следующей недели придет другой антициклон с западного Средиземноморья. В перерыве между ними, днем 8 и ночью 9 июля, пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Новый антициклон вызовет непродолжительное повышение температуры воздуха до 30−32 градусов в отдельных регионах Урала (10 июля), затем пройдут дожди, станет прохладнее.
На текущий момент, как следует из погодных сервисов, самый холодный день ожидается 13 июля, самый теплый — 11 июля.