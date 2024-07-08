Иркутская область и Китай обменялись опытом в ликвидации ЧС

Глава региона и Ван Сянси осмотрели используемую сегодня в наших лесах пожарную технику, в том числе и новую, поступившую в этом году по национальному проекту «Экология». Особый интерес китайской стороны вызвал автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля УАЗ PATRIOT и теплозащитный экран. В то же время Игорь Кобзев отметил, что для ликвидации возгораний пригодится и техника, производимая в Китае. Например, беспилотники, которые пока используются только для мониторинга ситуации. Кроме того, губернатор считает, что Приангарье может выступить хорошей площадкой для совместных учений.