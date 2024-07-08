Иркутская область и Китай обменялись опытом в ликвидации ЧС

В Иркутскую область с рабочим визитом прибыл министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси. Этот визит — ответный, поскольку в июне наша делегация посетила Центр спасения МЧС КНР. На встрече с губернатором Приангарья Игорем Кобзевым он обсудил комплекс мер, которые применяются в соседней стране для предупреждения и тушения лесных пожаров. С нашей стороны гостю продемонстрировали используемую технику и рассказали о методах, используемых на территории региона.
Так, по словам министра, в Китае очень много внимания уделяется профилактике лесных пожаров, что способствует их сокращению. Кроме того, ведется постоянный мониторинг, обновляется оборудование.
Глава региона и Ван Сянси осмотрели используемую сегодня в наших лесах пожарную технику, в том числе и новую, поступившую в этом году по национальному проекту «Экология». Особый интерес китайской стороны вызвал автомобиль радиационной и химической разведки на базе автомобиля УАЗ PATRIOT и теплозащитный экран. В то же время Игорь Кобзев отметил, что для ликвидации возгораний пригодится и техника, производимая в Китае. Например, беспилотники, которые пока используются только для мониторинга ситуации. Кроме того, губернатор считает, что Приангарье может выступить хорошей площадкой для совместных учений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие выходные в Иркутской области было ликвидировано 13 пожаров, действовавших в разных районах, преимущественно — в северных.