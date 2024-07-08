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В Волгоградской области задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

Источник: Российская газета

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Катричев Быковского района, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Гражданина подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По версии следствия, пьяный подозреваемый сел за руль автомобиля Lada Priora и поехал домой. В салоне в тот момент также находились его знакомые, двое из которых несовершеннолетние.

Проезжая по селу Верхний Балыклей, на повороте водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет, а сам автомобилист с места происшествия скрылся. Несовершеннолетний пассажир скончался на месте происшествия.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Свою вину он уже признал.