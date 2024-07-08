В Волгоградской области задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

Гражданина подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По версии следствия, пьяный подозреваемый сел за руль автомобиля Lada Priora и поехал домой. В салоне в тот момент также находились его знакомые, двое из которых несовершеннолетние.