В Волгоградской области задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП

Следователи в Волгоградской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего жителя поселка Катричев Быковского района, сообщает пресс-служба регионального управления СК России.
Гражданина подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека. По версии следствия, пьяный подозреваемый сел за руль автомобиля Lada Priora и поехал домой. В салоне в тот момент также находились его знакомые, двое из которых несовершеннолетние.
Проезжая по селу Верхний Балыклей, на повороте водитель не справился с управлением. Машина опрокинулась в кювет, а сам автомобилист с места происшествия скрылся. Несовершеннолетний пассажир скончался на месте происшествия.
Подозреваемый задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Свою вину он уже признал.