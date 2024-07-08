Миграционный рейд в Петербурге выявил еще 2000 нелегалов

Контрольные мероприятия были направлены на проверку соблюдения миграционного законодательства. Для этого правоохранители посетили хостелы, общежития, стройплощадки, а также рынки. Полиция уточняла, находятся ли иностранные граждане легально на территории РФ, есть ли причастность к совершению преступлений. Рейд помог выявить порядка 2000 нелегалов.