Миграционный рейд в Петербурге выявил еще 2000 нелегалов

Контрольные мероприятия были направлены на проверку соблюдения миграционного законодательства. Для этого правоохранители посетили хостелы, общежития, стройплощадки, а также рынки. Полиция уточняла, находятся ли иностранные граждане легально на территории РФ, есть ли причастность к совершению преступлений. Рейд помог выявить порядка 2000 нелегалов.
«Часть из них, совершивших наиболее серьезные правонарушения, помещены в центр временного содержания для последующего принудительного выдворения за пределы нашего государства с последующим запретом на возвращение в течение нескольких лет», — сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
Там добавили, что особенно полицейские проверяли знание иностранными гражданами русского языка. Уделять внимание этому аспекту стали после событий февраля, когда была выявлена система фиктивных экзаменов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция провела миграционный рейд в Петербурге после нападения на мужчину.