Детский трамвайчик начал курсировать по Нижегородскому кремлю

Трамвайчик спроектирован и производен в России, работает так же, как электрокар. Вагончик рассчитан на 7−10 юных пассажиров. Средняя скорость составляет 6 км/ч, а длительность поездки — 5−7 минут. Маршрут детского трамвайчика круговой, проходит от Кладовой башни, вдоль кремлевской стены по Еловому скверу, рядом с детской площадкой, после чего возвращается к Кладовой башне. Дети до 8 лет могут побывать на экскурсии в сопровождении взрослого. Для многодетных семей и детей с ограничениями здоровья предусмотрены льготы. Прокатиться на трамвайчике можно по выходным с 10 до 21 часа.