Встреча туристов с медведем в горах Сочи попала на видео

На видео видно, как медведь вальяжно прогуливается в непосредственной близости от людей. В какой-то момент он замечает, что за ним наблюдают, и решает тоже рассмотреть снимающих его на камеру путешественников. После непродолжительной игры в гляделки лесной хищник спешит укрыться в деревьях.



Увидеть медведя в дикой природе — особое удовольствие для любого отдыхающего. Однако важно помнить, что медведи могут быть опасны, и их поведение иногда непредсказуемо. Хотя случаи нападения на людей редки, они все же случаются и могут причинять серьезные травмы или даже смерть.