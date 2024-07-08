Без света осталась часть села Мамоны в Иркутском районе

Незапланированное отключение электричества произошло в селе Мамоны Иркутского района. Без света осталась часть домов в микрорайоне Западный. Об этом сообщили в тг-канале «Свет 38».
— Под отключение попали дома на улицах: Аквапарковая, Александровский Посад, Васильева, Веселая, Видная, Геологическая, Главный проезд, Еловая, Живописная, Лесная, Лесной, Линия связи, Наличная, Омоновская, Осиновая, Отрадная, Видный, Дагестанский, Нукутский, Петра Демина, Смежный, Снежный, Унгинский, Первостроителей, Радужная, Родниковая, Родниковый, Розовая, Сиреневая, Смежная, Сосновая, Степанова, Таежная, Трактовая, Ангарская, Веселая, Геологическая, — написали в соцсети.
Отключение электроэнергии произошло в 11:17. Энергетики уже прибыли на место и приступили к выяснению причин и ликвидации неполадок на сетях. Возобновить подачу электричества планируют к 16:00.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братском районе решили приостановить преобразование в округ. При этом значительное количество местных жителей было «за».