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В Ростове-на-Дону перевозчик отказался от маршрута к ТЦ «Мега»

На маршрут из Ростова к ТК «Мега» выйдет новый перевозчик.

Одна из автотранспортных компаний перестала выполнять маршрут № 85А, связывающий Ростов-на-Дону и торговый центр «Мега» в Аксайском районе. Теперь на это направление выйдет новый перевозчик.

— По временному договору направление будет обслуживать ООО «ТК Система», — говорится на портале «Ростовский городской транспорт».

Как стало известно, прежнее АТП обслуживало маршрут № 85А с 2019 года. Сейчас из Ростова-на-Дону в Аксайский район и обратно должны курсировать 25 автобусов среднего класса. Предполагается остановка на новом автовокзале «Центральный». Стоимость билета будет устанавливать перевозчик.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону опровергли закрытие главного и пригородного автовокзалов.