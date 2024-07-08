В Ростове-на-Дону перевозчик отказался от маршрута к ТЦ «Мега»

Как стало известно, прежнее АТП обслуживало маршрут № 85А с 2019 года. Сейчас из Ростова-на-Дону в Аксайский район и обратно должны курсировать 25 автобусов среднего класса. Предполагается остановка на новом автовокзале «Центральный». Стоимость билета будет устанавливать перевозчик.