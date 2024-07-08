Водителей Башкирии предупредили об объезде движения на двух участках М-5 «Урал».

В Башкирии состоится перепуск движения автомобильного транспорта по объездной дороге в связи с ремонтом мостов через реки Тауш и Баш, сообщили в Упрдор «Приуралье».
Перепуск движения автомобильного транспорта по объездной дороге будет осуществлён следующим образом:
— на мосту через р. Тауш с 8 июля.
— на мосту через р. Баш с 17 июля.
Напомним, на мостах через реки Тауш на км 1499+638 и через Баш на км 1532+216 на автомобильной дороге М-5 «Урал» идут планово-предупредительные работы. Движение автомобильного транспорта в направлении Челябинска будет осуществляться по временной объездной дороге со снижением скоростного режима до 20 км/ч.
Планируемая дата завершения работ — 28 августа 2024 года.
Упрдор «Приуралье» просит отнестись с пониманием к временным неудобствам и быть предельно внимательными в зонах проведения работ, неукоснительно соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.