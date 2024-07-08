Водителей Башкирии предупредили об объезде движения на двух участках М-5 «Урал».

Напомним, на мостах через реки Тауш на км 1499+638 и через Баш на км 1532+216 на автомобильной дороге М-5 «Урал» идут планово-предупредительные работы. Движение автомобильного транспорта в направлении Челябинска будет осуществляться по временной объездной дороге со снижением скоростного режима до 20 км/ч.