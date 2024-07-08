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В Калининграде волонтеры убрали мусор с берегов Преголи

Акция «Вода России» собрала неравнодушных эко-активистов.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининграде провели очередную акцию «Вода России» — убирали мусор с берегов Преголи. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В субботнике в рамках президентского нацпроекта «Экология» участвовали сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона, волонтеры.

Отмечается, что мусор убирали не только с берегов, но и с поверхности реки — тут помогли воспитанники Федерации гребного спорта, которые вылавливали бутылки и пакеты, плавая на байдарках.

Весь собранный мусор отсортировали, 4 кубометра из 8 направят на переработку.

Популярная акция «Вода России» проводится ежегодно с 2016 года. Места уборки определяют по обращениям граждан и в ходе рабочих выездов.

экология