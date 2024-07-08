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Названа самая прибыльная профессия в Нижнем Новгороде

Самой прибыльной сферой в Нижнем Новгороде стала IT и связь.

Источник: Нижегородская правда

Нижний Новгород занял 32 место в рейтинге российских городов по зарплатам в различных сферах. Исследование провели специалисты РИА Новости.

Самой прибыльной сферой в Нижнем Новгороде стала IT и связь. Там нижегородцы могут зарабатывать до 106 тысяч рублей в месяц. В среднем по России, отмечают аналитики, зарплата продолжила расти и сейчас достигает 80,6 тысячи рублей.

На первых строчках рейтинга расположились Южно-Сахалинск, где самые большие деньги можно заработать в добывающей промышленности, — 443 тысячи рублей; Москва — здесь заработные платы по 294 тысячи рублей получают в банковской сфере и сфере финансовых услуг; а также Тюмень, где местным жителям выдают получку в 267 тысяч рублей так же в добывающей отрасли.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области возник дефицит ИТ-специалистов с высоким квалификационным уровнем.

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