Названа самая прибыльная профессия в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород занял 32 место в рейтинге российских городов по зарплатам в различных сферах. Исследование провели специалисты РИА Новости.
Самой прибыльной сферой в Нижнем Новгороде стала IT и связь. Там нижегородцы могут зарабатывать до 106 тысяч рублей в месяц. В среднем по России, отмечают аналитики, зарплата продолжила расти и сейчас достигает 80,6 тысячи рублей.
На первых строчках рейтинга расположились Южно-Сахалинск, где самые большие деньги можно заработать в добывающей промышленности, — 443 тысячи рублей; Москва — здесь заработные платы по 294 тысячи рублей получают в банковской сфере и сфере финансовых услуг; а также Тюмень, где местным жителям выдают получку в 267 тысяч рублей так же в добывающей отрасли.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области возник дефицит ИТ-специалистов с высоким квалификационным уровнем.