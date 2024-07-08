Названа самая прибыльная профессия в Нижнем Новгороде

На первых строчках рейтинга расположились Южно-Сахалинск, где самые большие деньги можно заработать в добывающей промышленности, — 443 тысячи рублей; Москва — здесь заработные платы по 294 тысячи рублей получают в банковской сфере и сфере финансовых услуг; а также Тюмень, где местным жителям выдают получку в 267 тысяч рублей так же в добывающей отрасли.