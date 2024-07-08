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Дожди и грозы ожидаются в Приморье с 8 по 12 июля

Максимальная температура воздуха в крае достигнет +30°С.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

Новая рабочая неделя в Приморье началась с потепления, однако по словам синоптиков Примгидромета, погода в регионе с 8 по 12 июля обещает быть неустойчивой.

Как поделились специалисты, через Приморье пройдет серия атмосферных фронтов. Из-за это в крае ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности и грозы.

«Температурный режим на наступившей неделе без резких изменений: минимальная температура в пределах +9…+18°С, максимальная +21…+30°С».

Что касается Владивостока, то небольшой дождь возможен вечером в среду, 10 июля. Все остальные дни пройдут без существенных осадков. Столбики термометров по ночам покажут +16…+19°С, а днем +23…+28°С.

Напомним, ранее мы писали о том, что расчеты синоптиков на полмесяца показали, что в ближайшее время тайфуны не ожидаются. Только одна модель указала, что циклон может возникнуть после 15 июля, а чтобы дойти до Приморья, ему понадобится минимум неделя.