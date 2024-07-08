Дожди и грозы ожидаются в Приморье с 8 по 12 июля

Напомним, ранее мы писали о том, что расчеты синоптиков на полмесяца показали, что в ближайшее время тайфуны не ожидаются. Только одна модель указала, что циклон может возникнуть после 15 июля, а чтобы дойти до Приморья, ему понадобится минимум неделя.