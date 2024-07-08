Жителей одного столичного района на шесть часов оставили без газа

По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронуло махаллю «Мохирлар» по улице Ифтихор в Яшнабадском районе.
Газоснабжение приостановлено до 18:00 в связи с ремонтными работами. Без топлива остались 720 частных домохозяйств и оптовый потребитель.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В одном из районов Ташкента частично прекращена подача природного газа. Топлива не будет шесть часов, передает корреспондент Podrobno.uz.
По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронуло махаллю «Мохирлар» по улице Ифтихор в Яшнабадском районе.
Газоснабжение приостановлено до 18:00 в связи с ремонтными работами. Без топлива остались 720 частных домохозяйств и оптовый потребитель.