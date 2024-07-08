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Жителей одного столичного района на шесть часов оставили без газа

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В одном из районов Ташкента частично прекращена подача природного газа. Топлива не будет шесть часов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

По данным «Худудгаз пойтахт», отключение затронуло махаллю «Мохирлар» по улице Ифтихор в Яшнабадском районе.

Газоснабжение приостановлено до 18:00 в связи с ремонтными работами. Без топлива остались 720 частных домохозяйств и оптовый потребитель.

ЖКХ