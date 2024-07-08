Умер итальянский певец Пино Д’Анджо, один из родоначальников европейского рэпа

В Риме скончался популярный в 80-х певец Пино Д’Анджо. Ему был 71 год. Визитной карточкой артиста была песня Ma Quale Idea — одна из первых итальянских композиций с речитативом.
О смерти исполнителя сообщает итальянское информагентство Ansa.
Настоящее имя артиста — Джузеппе Кьеркья. Выпустив свой первый альбом в 1981 году, он стал известен в СССР на волне популярности итальянской эстрады.
Д'Анджо считался одним из отцов европейского рэпа, задавшего стандарт для итало-диско и фанка. А Billboard назвал его создателем транс-музыки.
В последние годы Д'Анджо болел раком. Из-за этого он не смог продолжить петь и работать на радио. В интервью изданию Italy Segreta певец прокомментировал потерю карьеры так: «Когда человек здоров, он боится заболеть. А когда он заболел, он больше не боится».
Жизнь создается тем, насколько хорошо мы научились ее жить. Мы — миллион мячей, брошенных в воздух, и все зависит от того, куда мы отскочим. И тогда важно иметь страсть к чему-либо. Например, к музыке.
Пино Д’Анджо.
певец.