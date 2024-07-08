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На предстоящей неделе ожидается жара до плюс 43 градусов

На юге России в ближайшую неделю ожидается аномальная жара.

Сейчас в Ричмонде: +27° 4 м/с 66% 758 мм рт. ст. +27°

Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По прогнозам Евгения Тишковец, на юге России в некоторых районах температура воздуха превысит плюс 40 градусов.

«А вот на юге нашей страны блокирующий антициклональный процесс приведет к длительному периоду рекордной жары. Здесь местами максимальная температура воздуха будет достигать отметки плюс 38 — плюс 43», — написал Тишковец.

Антициклональный процесс, блокирующий область, приведет к продолжительному периоду аномальной жары, где местами температура воздуха может достигать отметки в плюс 38−43 градуса.