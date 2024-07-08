Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024 вводится из-за строительных работ на участке

Движение транспорта ограничат по 4-й Советской в Иркутске до 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Из-за проведения строительных работ на тепловой сети вводится ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024. Автовладельцам почти два месяца придется выбирать альтернативные маршруты для движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024

— Движение транспорта будет временно прекращено с 9:00 15 июля до 23:00 30 сентября, — поделились в пресс-службе.

Ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024 затронет пересечения с Комсомольской до Сибирской. Водителям стоит сохранять бдительность и соблюдать правила ПДД.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аварийное отключение электроэнергии произошло в селе Мамоны Иркутского района.