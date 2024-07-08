Ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024 вводится из-за строительных работ на участке

Из-за проведения строительных работ на тепловой сети вводится ограничение движения по 4-й Советской в Иркутске с 15 июля 2024. Автовладельцам почти два месяца придется выбирать альтернативные маршруты для движения. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.