Хабаровский край вновь бьет рекорды по жилищному строительству

В министерстве строительства края получили данные Росстата, зафиксировавшие показатели по вводу в эксплуатацию нового жилья. За первое полугодие этого года введено 231 тысяча кв. метров жилья (103% к аналогичному периоду 2023 года). Наш регион вновь бьет рекорды по жилищному строительству, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Лидером по возведению жилья остается Хабаровск — здесь введено 14 домов жилой площадью 92 тысячи кв. метров. Также строительство ведется и других муниципальных образованиях края, например, в Комсомольске-на-Амуре введен один дом жилой площадью 4,5 тыс. кв. метров, в Вяземском и Хабаровском районах введены в эксплуатацию по одному дому блокированной застройки.
Большую лепту в развитие жилищного строительства вносит промышленно-строительный кластер, который обеспечивает стройматериалами все ведущие стройки региона. Его продукция становится востребованной, не только в нашем крае, но и в других дальневосточных субъектах.
Как показывает опыт последних лет, в первой половине года большая часть нового жилья приходится на индивидуальное строительство (ИЖС), но к концу года в лидеры выходят строители многоквартирных домов (МКД).
— В регионе введено 134 тысяч кв. метров ИЖС и 97 тысяч кв. метров МКД. Рост количества вводимого жилья связан с реализацией программы «Дальневосточная ипотека». Программа остается одним из ключевых стимулов роста жилищного строительства. Также свою роль сыграл проект «Арендное жилье в ДФО». Напомню, что в рамках этого проекта ДОМ.РФ заключил с застройщиками 11 договоров участия в долевом строительстве на 1 648 квартир. С целью наращивания объемов жилищного строительства в нашем крае также реализуется проект «Дальневосточный квартал». При этом надо учитывать и ведение комплексной застройки, которая развернулась сейчас в северной части краевой столицы, — отметил министр строительства края Алексей Дубов.
В настоящее время в крае действует 88 разрешений на строительство жилых объектов общей жилой площадью 1 250 тыс. кв. метров. Строительством более 25 тыс. квартир занимается 66 застройщиков. Основное строительство многоквартирных домов ведется на перспективных земельных участках Хабаровска, таких как микрорайон «Ореховая сопка», пер. Брянский, 6−7.
Напомним, по итогам прошлого года был достигнут пиковый показатель по вводу жилья за последние 30 лет — 577,8 тысяч кв. метров, из которых половина пришлось на индивидуальное жилье в объеме 273,4 тысяч кв. метров. В этом году стоит задача сохранить набранные темпы строительства жилья в крае.