Хабаровский край вновь бьет рекорды по жилищному строительству

— В регионе введено 134 тысяч кв. метров ИЖС и 97 тысяч кв. метров МКД. Рост количества вводимого жилья связан с реализацией программы «Дальневосточная ипотека». Программа остается одним из ключевых стимулов роста жилищного строительства. Также свою роль сыграл проект «Арендное жилье в ДФО». Напомню, что в рамках этого проекта ДОМ.РФ заключил с застройщиками 11 договоров участия в долевом строительстве на 1 648 квартир. С целью наращивания объемов жилищного строительства в нашем крае также реализуется проект «Дальневосточный квартал». При этом надо учитывать и ведение комплексной застройки, которая развернулась сейчас в северной части краевой столицы, — отметил министр строительства края Алексей Дубов.