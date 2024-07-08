Минстранс Башкирии закупит еще восемь автобусов за 169 млн рублей

Лизинговые платежи должны выплачиваться до 2029 года. Доставить автобусы необходимо до 20 августа на Сипайловскую улицу, 7. Автобусы должны быть вместимостью до 92 пассажиров, с 25−30 посадочными местами, белого цвета, оснащенные бортовыми компьютерами, системами спутниковой навигации, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, стационарными зарядными устройствами для мобильной техники.