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Минстранс Башкирии закупит еще восемь автобусов за 169 млн рублей

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на аукционе 19 июля выберет поставщика еще восьми больших автобусов в лизинг, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляет 169,5 млн руб.

Лизинговые платежи должны выплачиваться до 2029 года. Доставить автобусы необходимо до 20 августа на Сипайловскую улицу, 7. Автобусы должны быть вместимостью до 92 пассажиров, с 25−30 посадочными местами, белого цвета, оснащенные бортовыми компьютерами, системами спутниковой навигации, видеонаблюдения, контроля режима труда и отдыха водителя, стационарными зарядными устройствами для мобильной техники.