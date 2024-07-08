Врач-иммунолог назвал факторы, вызывающие аллергию летом

Всемирный день борьбы с аллергией отмечают ежегодно 8 июля. Этот день утвержден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Именно лето является временем активного цветения и пиком аллергических реакций.
Эксперт, врач аллерголог-иммунолог Городской клинической больницы № 8 города Челябинска Юлия Покалюхина рассказала о том, какими факторами может быть вызвана аллергия и какие меры профилактики есть для снижения риска.
Пыльца растений
Основные аллергены: травы (пырей, тимофеевка, мятлик), сорняки (амброзия, лебеда, полынь).
Симптомы: чихание, насморк, зуд в носу, слезотечение, заложенность носа, кашель, одышка, покраснение и зуд кожи.
Профилактика:
Следите за прогнозом пыльцевой нагрузки: используйте специальные сайты или приложения, чтобы узнать, когда уровень пыльцы в воздухе повышен.
Ограничьте время пребывания на улице в период пиковой активности пыльцы: раннее утро и поздний вечер — наиболее благоприятное время для прогулок.
Принимайте назначенное лечение: проконсультируйтесь с врачом для подбора подходящего средства.
Носите солнцезащитные очки и шляпу: это поможет защитить глаза и кожу от раздражающего действия пыльцы.
Чаще мойте руки и лицо: это позволит снизить количество пыльцы на коже.
Насекомые
Основные аллергены: осы, пчелы, шершни, комары.
Симптомы: крапивница, зуд, отечность, покраснение, боль, анафилактический шок (в тяжелых случаях).
Профилактика:
Избегайте яркой одежды, сильных духов и сладких напитков: они привлекают насекомых.
Будьте осторожны с пищей на улице: насекомые могут залететь в еду.
Используйте репелленты: наносите их на кожу и одежду.
Носите светлую одежду: она менее привлекательна для насекомых.
Не используйте средства для борьбы с насекомыми, если у вас есть аллергия на них.
Пища
Основные аллергены: ягоды (клубника, малина, земляника), фрукты (персики, абрикосы, черешня), Симптомы: тошнота, рвота, диарея, сыпь, крапивница, отек губ и языка.
Профилактика:
Соблюдайте диету: избегайте продуктов, на которые у вас есть аллергия.
Читайте этикетки: проверяйте состав продуктов, чтобы убедиться, что в них нет аллергенов.
Готовьте пищу дома: так вы сможете контролировать ингредиенты.
Солнце
Симптомы:
Солнечная крапивница (фотодерматит) — зуд, сыпь, волдыри.
Профилактика:
Используйте солнцезащитный крем с высоким SPF-фактором: наносите его за 20 минут до выхода на улицу и повторяйте каждые 2 часа.
Носите защитную одежду: одежда из плотных тканей с длинным рукавом и шляпа помогут защитить кожу от солнца.
Избегайте пребывания на солнце в пиковые часы: с 11 до 16 часов солнечная радиация наиболее сильна.