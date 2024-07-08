Врач-иммунолог назвал факторы, вызывающие аллергию летом

Всемирный день борьбы с аллергией отмечают ежегодно 8 июля. Этот день утвержден в 2005 году по решению Всемирной организации по аллергии и Всемирной организации по иммунопатологии. Именно лето является временем активного цветения и пиком аллергических реакций.