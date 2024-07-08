У самарца арестовали дорогостоящую иномарку за долги

В Самаре сотрудники ведомства арестовали дорогостоящую иномарку. Владелец автомобиля долгое время не погашал задолженность в размере 466 тысяч рублей, сообщают в ГУФССП России по Самарской области.
— Судебный пристав-исполнитель неоднократно предпринимал попытки связаться с должником и напомнить о необходимости погашения задолженности. Мужчина долгое время не платит налоги, кроме того, имел задолженность и по кредитным платежам, — отметили в ведомстве.
Как оказалось, должник не был официально трудоустроен, но имел в собственности дорогую иномарку. Судебные приставы выехали на место и арестовали автомобиль премиум-класса. Если мужчина не оплатит долг, то его машину реализуют на торгах.