Новый Генплан предполагает перевод большого количества участков, около 4000 кадастровых номеров, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в категорию сельскохозяйственных земель. Эти участки уже обжиты собственниками, и перевод их в новую категорию приведет к нарушению имущественных прав владельцев.
Владельцы частных домов считают, что их права будут ущемлены, и призывают к защите. Среди тех, кто записал обращения к председателю СКР, находятся многодетные семьи, инвалиды, семьи участников СВО и пожилые люди, планирующие провести старость в своем доме.
По факту обращения жителей краевое управление СКР организовало процессуальную проверку, сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Темрюкского района
Жители поселка Кучугуры в Темрюкском районе Краснодарского края обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой защитить их земельные участки от перевода в категорию сельхозназначения. Этот перевод предусмотрен новым Генпланом курорта, который лишит людей возможности строить жилые дома на своих участках.
Новый Генплан предполагает перевод большого количества участков, около 4000 кадастровых номеров, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в категорию сельскохозяйственных земель. Эти участки уже обжиты собственниками, и перевод их в новую категорию приведет к нарушению имущественных прав владельцев.