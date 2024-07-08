Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Темрюкского района

Новый Генплан предполагает перевод большого количества участков, около 4000 кадастровых номеров, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, в категорию сельскохозяйственных земель. Эти участки уже обжиты собственниками, и перевод их в новую категорию приведет к нарушению имущественных прав владельцев.



Владельцы частных домов считают, что их права будут ущемлены, и призывают к защите. Среди тех, кто записал обращения к председателю СКР, находятся многодетные семьи, инвалиды, семьи участников СВО и пожилые люди, планирующие провести старость в своем доме.



По факту обращения жителей краевое управление СКР организовало процессуальную проверку, сообщили в Информационном центре Следственного комитета России.