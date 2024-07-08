Красноярцу хотели продать футболку в 14 раз дороже, чем указано на ценнике

В магазине «Familia» красноярцу понравилась футболка, которая стоила по «красному ценнику» 279 рублей. На кассе ему пробили футболку, но кассир сообщил, что эта цена недействительна. По этому ценнику в базе были указаны носки. Позже продавец уточнил, что эта футболка стоит 3999 рублей.