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Красноярцу хотели продать футболку в 14 раз дороже, чем указано на ценнике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Жителю Красноярска отказали в продаже футболки по стоимости, которая указана на ценнике.

Источник: Роспотребнадзор

В магазине «Familia» красноярцу понравилась футболка, которая стоила по «красному ценнику» 279 рублей. На кассе ему пробили футболку, но кассир сообщил, что эта цена недействительна. По этому ценнику в базе были указаны носки. Позже продавец уточнил, что эта футболка стоит 3999 рублей.

По словам покупателя, кассир оторвал «красный ценник» и выбросил в мусорку. Мужчина попросил вернуть его, чтобы сфотографировать. В итоге покупателю отказали в покупке футболки по меньшей стоимости.

Недовольный несостоявшейся покупкой, красноярец обратился в Роспотребнадзор по краю.

В ведомстве отмечают, что существует определенный порядок по указанию стоимости на товаре. Продавец обязан продать товар именно по той цене, которая указана на ценнике.

Магазину объявлено предостережение.

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