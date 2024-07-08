В конце августа состоится благотворительный забег Bukhara Night Race

Ночной забег входит в серию благотворительных забегов Samarkand Marathon, организованную Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Регистрация на мероприятие уже открыта.
Трасса состязания проходит в исторической части города. Спортсменам предстоит преодолеть свои дистанции в окружении знаменитых достопримечательностей — мечетей и медресе, караван-сараев и уникальных древних сооружений.
В этом году для регистрации доступны забеги на дистанции 10 и 5 километров, скандинавская ходьба на дистанции 2 километра, специальный забег предусмотрен и для детей от четырех лет.
Отметим, что список традиционных стартов Bukhara Night Race пополнит плоггинг, в котором бег сочетается со сбором мусора. Участвовать в нем могут люди старше 16 лет, родители могут присоединиться к стартам вместе с детьми.
Напомним, что впервые плоггинг в Ташкенте прошел в рамках состязаний «ProRun-Хашар: после нас — чисто!», организованных школой бега и физподготовки ProRun. Тогда добровольцы бежали по городу в резиновых перчатках с пластиковыми пакетами и собирали мусор.
Позже плоггинг стал популярным событием, сочетающим бег и уборку. Часто добровольцы проводят его как отдельное мероприятие.
Теперь плоггинг часто включают в программу спортивных фестивалей.