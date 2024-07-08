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В конце августа состоится благотворительный забег Bukhara Night Race

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Благотворительный забег Bukhara Night Race — ночной пробег по освещенной трассе — стартует в Бухаре 24 августа с заходом солнца. В соревнование включен также плоггинг — бег со сбором мусора, который становится традиционным для подобных марафонов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Ночной забег входит в серию благотворительных забегов Samarkand Marathon, организованную Фондом развития культуры и искусства Узбекистана. Регистрация на мероприятие уже открыта.

Трасса состязания проходит в исторической части города. Спортсменам предстоит преодолеть свои дистанции в окружении знаменитых достопримечательностей — мечетей и медресе, караван-сараев и уникальных древних сооружений.

В этом году для регистрации доступны забеги на дистанции 10 и 5 километров, скандинавская ходьба на дистанции 2 километра, специальный забег предусмотрен и для детей от четырех лет.

Отметим, что список традиционных стартов Bukhara Night Race пополнит плоггинг, в котором бег сочетается со сбором мусора. Участвовать в нем могут люди старше 16 лет, родители могут присоединиться к стартам вместе с детьми.

Напомним, что впервые плоггинг в Ташкенте прошел в рамках состязаний «ProRun-Хашар: после нас — чисто!», организованных школой бега и физподготовки ProRun. Тогда добровольцы бежали по городу в резиновых перчатках с пластиковыми пакетами и собирали мусор.

Позже плоггинг стал популярным событием, сочетающим бег и уборку. Часто добровольцы проводят его как отдельное мероприятие.

Теперь плоггинг часто включают в программу спортивных фестивалей.