Новый электробус Э‑14 начал ходить от улицы Плотникова до ЖК «Торпедо»

Новый электробус Э-14 «Улица Плотникова — ЖК “Торпедо” запустили в Автозаводском районе. Маршрут начал работу с 8 июля, сообщили в ЦРТС.
Первый состав отправился от остановки «Улица Плотникова» в 5.30, а от «ЖК Торпедо» — в 6.48. Сейчас на маршруте курсируют пять электробусов.
Также до остановки «Улица Патриотов» ходят четыре троллейбуса, которые в будущем заменят на электробусы Э-14.
Всего в Нижнем Новгороде сейчас работают шесть электробусных маршрутов: Э-4, Э-11, Э-12, Э-17, Э-22 и Э-31.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 8 июля в Автозаводском районе ограничат движение на ряде улиц.