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Новый электробус Э‑14 начал ходить от улицы Плотникова до ЖК «Торпедо»

Сейчас на маршруте курсируют пять электробусов.

Источник: Нижегородская правда

Новый электробус Э-14 «Улица Плотникова — ЖК “Торпедо” запустили в Автозаводском районе. Маршрут начал работу с 8 июля, сообщили в ЦРТС.

Первый состав отправился от остановки «Улица Плотникова» в 5.30, а от «ЖК Торпедо» — в 6.48. Сейчас на маршруте курсируют пять электробусов.

Также до остановки «Улица Патриотов» ходят четыре троллейбуса, которые в будущем заменят на электробусы Э-14.

Всего в Нижнем Новгороде сейчас работают шесть электробусных маршрутов: Э-4, Э-11, Э-12, Э-17, Э-22 и Э-31.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что с 8 июля в Автозаводском районе ограничат движение на ряде улиц.