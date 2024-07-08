Особый противопожарный режим продлили в Иркутской области до 20 июля

В Иркутской области жителям строго запрещено посещать леса во время III и более высоких классов пожарной опасности. Даже при наличии специальных устройств, не рекомендуется разжигать огонь и готовить на нем еду. Для предотвращения коротких замыканий в случае усиления ветра до 15 м/с могут проводиться предупредительные отключения электричества.