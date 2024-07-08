Особый противопожарный режим продлили в Иркутской области до 20 июля

В Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима до 20 июля. Ранее его ввели до 8 июля, но из-за риска ухудшения пожароопасной обстановки решили продлить. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
— Лето 2024 года отличается высокими температурами и небольшим количеством осадков. Поэтому принято решение о продлении особого противопожарного режима, ограничивающего доступ населения в лес, а также определяющего комплекс мероприятий по профилактике и оперативному реагированию на возникающие лесные пожары, — пояснил зампредседателя правительства региона Владимир Читоркин.
В Иркутской области жителям строго запрещено посещать леса во время III и более высоких классов пожарной опасности. Даже при наличии специальных устройств, не рекомендуется разжигать огонь и готовить на нем еду. Для предотвращения коротких замыканий в случае усиления ветра до 15 м/с могут проводиться предупредительные отключения электричества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за минувшие выходные в Приангарье потушили 13 лесных пожаров. Борьба со стихией продолжается на более 20 участках. Лес продолжает гореть на владениях Минобороны РФ в Чунском районе.