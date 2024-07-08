Инженеры УрФУ разработали деталь для двигателя российского грузовика

Инженерный центр Уральского федерального университета разработал модуль масляного фильтра с теплообменником для двигателя КамАЗа. Деталь впервые будет выпускаться в России.
Инженеры вуза фактически решили проблему дефицита критически важных комплектующих для производства: раньше подобные изделия заказывали в Европе, но из-за санкций поставки прекратились, а закупка по параллельному импорту обходится вдвое дороже. Без этого компонента автогиганту пришлось бы остановить производство.
Уральские инженеры изучили материалы оригинального изделия, подобрали отечественную замену, построили 3D-модель, а затем и изготовили опытный образец. Согласно техническим требованиям и конструкторской документации, модуль должен очищать и охлаждать масло и безотказно функционировать на протяжении всего срока эксплуатации двигателя, а это не менее 1,5 миллиона километров по трассе и не менее 25 тысяч часов при внедорожных условиях.
- И уральский аналог с этой задачей справился. Опытный образец модуля масляного фильтра прошел стендовые испытания и испытания в составе двигателя. Он полностью совместим с конструкцией двигателя. Наши конструкторские и технологические решения конкурентоспособны по отношению к зарубежному образцу, - прокомментировал результаты главный конструктор центра Александр Князев.
Отметим: университет уже не первый год сотрудничает с заводом, причем по разным направлениям. Скажем, сотрудники предприятия выступают в роли наставников, помогая студентам углублять знания в области автомобилестроения, а ученые вуза участвуют в перспективных разработках. Кстати, ранее студенческое конструкторское бюро УрФУ провело ряд исследований, нацеленных на улучшение эксплуатационных характеристик двигателей грузовиков.