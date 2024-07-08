Инженеры УрФУ разработали деталь для двигателя российского грузовика

Уральские инженеры изучили материалы оригинального изделия, подобрали отечественную замену, построили 3D-модель, а затем и изготовили опытный образец. Согласно техническим требованиям и конструкторской документации, модуль должен очищать и охлаждать масло и безотказно функционировать на протяжении всего срока эксплуатации двигателя, а это не менее 1,5 миллиона километров по трассе и не менее 25 тысяч часов при внедорожных условиях.