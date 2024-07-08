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В Татарстане простились с Ильдусом Мостюковым

В здании Госсовета РТ прошла гражданская панихида по почетному члену Академии наук Республики Татарстан Ильдусу Мостюкову.

«Это потеря. Проводим его в долгий путь. Это был очень талантливый человек, ученый-практик, который оставил яркую страницу в истории не только о себе, но и о своей республике и стране», — сказал председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

С ним простились его бывшие родные и близкие, друзья и коллеги, представители духовенства и правительства республики.

Напомним, что советский ученый и общественный деятель Ильдус Мостюков ушел из жизни 6 июля на 97 году жизни. В России его знают как создателя системы радиолокационного опознания «Свой-чужой», в Татарстане он больше известен как создатель общественной организации «Герои Татарстана».