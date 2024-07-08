Главное за неделю: Канье без концерта, клип Кендрика и финал «Звучи ГРОМЧЕ»

Как слушать все треки в Звуке в максимальном HiFi-качестве? Для этого есть подписка «СберПрайм». В нее входит не только полный доступ к библиотеке стриминга, но и преимущества от сервисов-партнеров. Например, можно смотреть все фильмы на Окко, не приобретая отдельную подписку на онлайн-кинотеатр. А еще есть скидки на доставку в Самокате и Мегамаркете. Красота, не иначе.