Главное за неделю: Канье без концерта, клип Кендрика и финал «Звучи ГРОМЧЕ»

Что интересного произошло в мире музыки на прошлой неделе, рассказываем в нашем дайджесте.
Звук рассказал о концерте Канье Уэста на фасаде кинотеатра «Октябрь».
Ходили слухи, что Йе выступит в российской столице этим летом. Однако пока артист прилетал сюда только по частному делу — на юбилей своего дизайнера Гоши Рубчинского. А вот какую смешную кампанию запустил по этому поводу Звук.
Минкульт одобрил идею ввести дресс-код для музыкантов на концертах.
Дебаты по поводу внешнего вида артистов начались в июне: тогда депутат госдумы возмутилась откровенным нарядом Ольги Бузовой на сцене VK Fest в Уфе. Подробнее здесь.
Названы победители проекта для молодых артистов «Звучи ГРОМЧЕ» от Звука.
Ими стали ASHLY., Мартгорит, RANLI и Удали. Они разделили между собой призы для создания и продвижения творчества на сумму три миллиона рублей. Что за проект, мы рассказали тут.
Джин из BTS станет факелоносцем на Олимпийских играх 2024.
Соцсети Джина.
Айдол первым из BTS закончил военную службу и уже совсем скоро отправляется в Париж. Детали — по ссылке.
Вышел клип на трек Кендрика Ламара Not Like Us.
Поклонники считают, что этим видео Кендрик окончательно похоронил Дрейка. Посмотреть клип и узнать о битве двух рэп-звезд можно здесь.
SALUKI — BEACH ROCK HOTEL.
Вашему вниманию — свежий эксперимент SALUKI в HiFi-качестве. «Это очень-очень мой альбом. Тот музон, который я слушал последние два года. Я никогда не выпускал такую музыку», — говорил Арсений Несатый про свой новый релиз еще до премьеры. Так и оказалось: артист выпустил серф-рок-альбом с курортной атмосферой, нотками психодела и нежнейшим вокалом.
Музыкальный рынок — 2024: финансовые отчеты Warner Music, Universal Group, Believe и других.
Разложили по полочкам, кто сколько зарабатывает в музыкальном бизнесе. Читайте статью и смотрите разбор нашего редактора тут.
Кстати, согласно отчетам, индустрия всего за 11 лет выросла почти вдвое. Все меняется сверхбыстро, но и мы не отстаем. Следить за новинками и фрешменами можно в Звуке: каждую неделю стриминг обновляет плейлисты ГРОМЧЕ с перспективными именами и подборки со свежими релизами от звезд.
Как слушать все треки в Звуке в максимальном HiFi-качестве? Для этого есть подписка «СберПрайм». В нее входит не только полный доступ к библиотеке стриминга, но и преимущества от сервисов-партнеров. Например, можно смотреть все фильмы на Окко, не приобретая отдельную подписку на онлайн-кинотеатр. А еще есть скидки на доставку в Самокате и Мегамаркете. Красота, не иначе.