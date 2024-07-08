В Иркутской области продлили противопожарный режим до 20 июля

На всей территории Иркутской области продлили действие особого противопожарного режима. Соответствующее постановление 8 июля подписал глава регионального правительства Константин Зайцев. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Приангарья, сообщает информационное агентство «ТК Город».
Новое постановление вносит изменения в уже действующие документы, которым ранее вводился особый противопожарный режим в разных районах Приангарья. Везде режим продлён до 20 июля.
При особом противопожарном режиме устанавливаются ограничения на посещение гражданами лесов. Например, нельзя заходить в леса, если там зафиксировано возгорание 3 класса пожарной опасности и выше; запрещается разводить в лесах костры, сжигать мусор, в том числе на территории дачных кооперативов. Помимо этого, запрещается готовить пищу на открытом огне или с использованием специальных приспособлений (например, мангалов). Исключение касается объектов общепита и специально отведённых мест в палаточных лагерях.
Во время действия особого противопожарного режима повышаются штрафы за нарушение правил пожарной безопасности. Для физических лиц они могут достигать 50 тысяч рублей, для должностных — 90 тысяч рублей и для юрлиц — 1 миллиона рублей.
В Братске и Братском районе особый противопожарный режим действует с 8 мая, в южных районах Приангарья — с 3 мая, в самых северных районах Иркутской области — с 28 мая.