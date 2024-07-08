Карта «Тройка» в честь Дня семьи, любви и верности выпущена в Москве

В столице выпустили «Тройку» в честь Дня семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля. Карта выполнена в нежно-розовом цвете и украшена разноцветными сердцами, сообщает Дептранс Москвы в телеграм-канале.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что тематическую «Тройку» можно найти в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине столичного метрополитена, а также на маркетплейсах «Мегамаркет», Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.
Ранее в московском метро появились почтовые ящики с тематическими открытками в честь праздника. Они установлены на станциях «Арбатская», «Площадь Революции», «Белорусская», «Парк Культуры» и других. Там москвичи могут бесплатно отправить письма своим близким до 9 июля.