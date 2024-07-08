Карта «Тройка» в честь Дня семьи, любви и верности выпущена в Москве

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов уточнил, что тематическую «Тройку» можно найти в сувенирных магазинах на станциях метро «Трубная» и «Маяковская», на стойках «Живое общение», в интернет-магазине столичного метрополитена, а также на маркетплейсах «Мегамаркет», Ozon, «Яндекс Маркет» и Wildberries.