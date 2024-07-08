Пробка в 20 км растянулась на дороге к морю в Краснодарском крае

На трассе М-4 «Дон» наблюдаются значительные заторы. Примерно семикилометровая пробка образовалась возле Горячего Ключа. Еще большее скопление автомобилей, длиной в 11 километров, наблюдается возле села Хребтовое. Также некоторое время придется постоять перед селом Молдавановка.



Таким образом, перед тем как попасть на море сегодня, 8 июля, путешественникам придется преодолеть почти 20-километровый затор.