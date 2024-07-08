День военного медика отмечают в Казахстане

По программам высшего медицинского образования и военной интернатуры военных врачей готовят на базе Военного института Сил воздушной обороны совместно с Западно-Казахстанским медицинским университетом им. Марата Оспанова в г. Актобе. Послевузовские программы медицинского образования осваивают также на базе кафедры военной медицины Национального университета обороны РК совместно с Медицинским университетом «Астана». В рамках международного сотрудничества ведется подготовка военных врачей по программам высшего и послевузовского медицинского образования в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции, где в настоящее время обучаются 38 курсантов и 21 офицер.