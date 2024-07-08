День военного медика отмечают в Казахстане

Следует отметить, что начало формированию службы было положено в 1992 году, когда было образовано Военно-медицинское управление Главного штаба Вооруженных сил РК, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.
Лечебно-профилактическая деятельность в Вооруженных силах осуществляется в 8 военных госпиталях и 4 лазаретах, в составе которых есть поликлинические отделения. Кроме того, в воинских частях и учреждениях имеются 139 медицинских подразделений.
Ведется поэтапная работа их по переоснащению передовым оборудованием, предназначенным для диагностики и лечения пациентов. В арсенале военных медиков есть компьютерный томограф, цифровые рентгенодиагностические аппараты, аппараты ультразвуковой и лабораторной диагностики.
Ежегодно в военно-медицинских учреждениях в условиях стационара получают лечение в среднем около 18 тыс. пациентов, около 180 тыс. обращаются амбулаторно, проводится более 2,5 тыс. оперативных вмешательств.
По программам высшего медицинского образования и военной интернатуры военных врачей готовят на базе Военного института Сил воздушной обороны совместно с Западно-Казахстанским медицинским университетом им. Марата Оспанова в г. Актобе. Послевузовские программы медицинского образования осваивают также на базе кафедры военной медицины Национального университета обороны РК совместно с Медицинским университетом «Астана». В рамках международного сотрудничества ведется подготовка военных врачей по программам высшего и послевузовского медицинского образования в России, Узбекистане, Армении, Китае и Турции, где в настоящее время обучаются 38 курсантов и 21 офицер.
Время требует новых подходов в организации медицинской помощи и в расширении возможностей для реализации потенциала военной медицины.
Так, Главное военно-медицинское управление заключило соглашение о безвозмездном предоставлении военным госпиталям и лазаретам доступа к медицинской информационной системе «Даму». Оно дает возможность отказаться от традиционных медицинских книжек и перейти на цифровой формат хранения данных о здоровье прикрепленного контингента.
Кроме того, военные медицинские учреждения активно включаются в систему обязательного социального медицинского страхования. Квалификация военных специалистов и современное лечебно-диагностическое оборудование позволяют на высоком уровне оказывать гражданам специализированную медицинскую помощь.
В этом году при поддержке министра обороны проведены организационно-штатные мероприятия в военно-медицинских учреждениях и подразделениях. Эти меры позволили создать мобильное медицинское подразделение, определить единый подход к диспансеризации и лечению военнослужащих, улучшить управление медицинскими подразделениями, качество диагностики и врачебной экспертизы, а главное — приблизить врачебную помощь к личному составу, находящемуся в отдаленных гарнизонах.
В эти дни повсеместно чествуют военных врачей, фельдшеров, медсестер, санитаров. Им выражают глубокое уважение за высокий профессионализм, самоотверженность, внимание и заботу о пациентах. Но и сегодня они несут дежурство в госпиталях и лазаретах, ведь медицинское сопровождение пациентов в стационарных условиях осуществляется круглосуточно.