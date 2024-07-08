Не кормите медведей булками: почему косолапые в Приангарье ходят в люди и как с этим бороться

Мы уже писали, что медведи в Иркутской области очень полюбили ходить «в люди». Каждый день фиксируются случаи выхода косолапых в населенные пункты, и уже не по одному такому случаю в день. В связи с этим специалисты решили, что им тоже нужно выйти в люди и просветить жителей региона, что можно с этим сделать, как обезопасить себя при встрече с медведем. А еще — почему надо жестко штрафовать за кормление косолапых.
Об этом говорили в пресс-центре ИА «Интерфакс» руководитель Службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области Валентин Бороденко, начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области полковник полиции Илья Пономарев, научный сотрудник ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Татьяна Десятова, охотовед Иркутской областной общественной организации охотников и рыболовов Дмитрий Фалюш.
Валентин Бороденко рассказал, что в Иркутской области зафиксировано более 20 тысяч медведей при норме около 12 тысяч. Регулировать количество хищников можно охотой, но при утвержденных лимитах на 2023 год в три тысячи особей добыто всего 454 зверя. Причиной этому стало то, что медвежья охота — дело долгое, трудозатратное и дорогое. К тому же без особых охотничьих собак добывать медведя крайне сложно, а этот вид собаководства уже почти выродился.
А в целом, сказал эксперт, в выходе медведей к людям виноваты сами люди. Это они устраивают свалки у поселков, куда выбрасывают в том числе пахучие пищевые отходы. Это они не убирают пищевые отходы со дворов домов. Это они игнорируют требования о содержании собак на привязи, а домашних животных — в стайках. И они же часто подкармливают медведей. А медведь — это не игрушка, не милое создание. Это крайне опасное животное, способное на внезапную агрессию.
Также глава службы сообщил, что в каждом случае выхода медведей к людям выдается единичное разрешение на отстрел животного. При этом такое разрешение вовсе не означает, что зверя немедленно застрелят: сначала его попытаются прогнать, и только после того, как попытки неоднократно провалятся, а зверь будет проявлять агрессию, его застрелят. Пока из 28 выданных разрешений на ликвидацию выходивших «в люди» косолапых было использовано семь.
Илья Пономарев рассказал, что в полицию поступило 20 заявлений от жителей Иркутской области о появлении медведей возле людских жилищ. Последний случай произошел в поселке Наратай Куйтунского района ночью 4 июля. Там медведь проник на веранду дома. Когда приехала полиция, зверь уже ушел. Информация была передана охотоведам, они будут наблюдать. На вызовы, связанные с визитами медведей, полицейские всегда выезжают с автоматическим оружием, но пока в текущем году применять его не пришлось ни разу.
Судя по обращениям, чаще всего медведи выходили в населенные пункты в Иркутском, Ангарском, Усть-Илимском, Братском, Тайшетском, Жигаловском, Качугском, Слюдянском, Чунском, Казачинско-Ленском и Бодайбинском районах.
Татьяна Десятова рассказала, что на территории, подведомственной ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», численность медведей является постоянной, поскольку здесь, в заповедниках и заказниках, для них самые благоприятные условия. Кормовой базы хватает, и хищники спокойно живут на своей территории, самостоятельно регулируя численность. Ежегодно в заповедниках фиксируется около пяти-шести встреч медведей с туристами, из них три-четыре — конфликтных. Конфликт — это когда кто-то из участников встречи пострадал: испугались люди, медведь испортил имущество, съел пищу
Чаще всего туристы видят медведей на КБЖД — Кругобайкальской железной дороге и ББТ — Большой Байкальской тропе. Специалисты ФГБУ тщательно наблюдают за косолапыми и всегда предупреждают туристов о возможной встрече с ними. Правда, обычно взрослые особи не идут туда, где есть люди. Контактируют с людьми молодые медведи в возрасте трех-четырех лет, которых мать перестала контролировать. Это любопытные звери, которые еще не пробовали самостоятельности, им все интересно. Последний такой «контакт» произошел на КБЖД возле Маритуя, когда медведь пришел к собиравшимся ужинать туристам, привлеченный запахами пищи. Они прогнали его криками и сами ушли с маршрута.
И под конец встречи все эксперты выразили общее мнение: никогда и ни за что не нужно подкармливать медведей. Все помнят видео на трассе, где автомобилисты встретили молодого медведя, кормили его, фотографировали и снимали видео, делясь ими в соцсетях.
— Эти люди просто убили этого медведя, — говорит Татьяна Десятова. — Дело в том, что медведь, один раз попробовавший булку, больше не будет есть обычную пищу. В булке содержатся вещества, которые служат для медведей приманкой. Он после первого раза будет искать эти булки, пойдет по домам, будет лезть в машины — он же запомнил, при каких обстоятельствах он получил булку. Зверь станет агрессивным в поисках булок, и его придется отстрелить.
Вот только объяснить людям, что покормить медведя — значит убить его, невозможно. Ради роликов и лайков они будут продолжать при первой же встрече пытаться накормить зверя и с ним сфотографироваться. Вывод, как считают эксперты, один: только крайне высокие штрафы способны научить наших граждан, что кормить зверя человеческой пищей нельзя, прикармливать диких животных нельзя. Эксперты в пресс-центре заявили, что в ближайшее время выйдут с инициативой установить такие штрафы на законодательном уровне.
А пока штрафов нет, помните: это не плюшевый мишка там, в лесу, возле трассы. Это самый хитрый, изворотливый, умный, сообразительный и опасный хищник в сибирской тайге.