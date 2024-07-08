Не кормите медведей булками: почему косолапые в Приангарье ходят в люди и как с этим бороться

Мы уже писали, что медведи в Иркутской области очень полюбили ходить «в люди». Каждый день фиксируются случаи выхода косолапых в населенные пункты, и уже не по одному такому случаю в день. В связи с этим специалисты решили, что им тоже нужно выйти в люди и просветить жителей региона, что можно с этим сделать, как обезопасить себя при встрече с медведем. А еще — почему надо жестко штрафовать за кормление косолапых.