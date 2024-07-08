Софт должен работать

Павел Растопшин: Создать условия, чтобы предприятиям, для которых ИТ - не основной вид деятельности, было невыгодно держать у себя исключительные права, в том числе ограничить фиктивную их передачу (скажем, когда разработка "продается" материнской структуре). Мы считаем, что таким стимулом может стать введение дополнительного обременения на владение исключительными правами на разработки для не ИТ-компаний. Особенно следует купировать попытки покупать исключительные права на ИТ-продукты промышленными холдингами у их исконных разработчиков. Кроме того, при внесении продукта в реестр отечественного ПО должны предусматриваться обязательства по его коммерциализации, неисполнение которых повлечет исключение из реестра. Если же разработка осуществлялась с привлечением госсредств, это тем более должно быть обязательным условием - с соответствующей отчетностью. Еще один возможный мотиватор - запрет на приобретение включенного в реестр ПО без НДС без применения к такому продукту метрик (количество пользователей, подключаемых объектов и т. д.), то есть в безлимитное использование, разрушающее экономику ИТ-отрасли.