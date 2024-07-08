В горах Таджикистана туриста из Хабаровского края спасли после укуса змеи

Как отметили в КЧС, инцидент произошел в прошедшие выходные в горах в Варзобе на территории села Сиема. В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что туриста в ногу укусила змея и он нуждается в помощи. Спасатели поднялись на вершину горы вместе со снаряжением, обнаружили российского туриста и оказали пострадавшему 29-летнему уроженцу Хабаровска первую помощь. Мужчина находился в 6 км от основной дороги.