В горах Таджикистана туриста из Хабаровского края спасли после укуса змеи

Спасатели оказали помощь гражданину России, которого во время восхождения в гору в Таджикистане укусила змея, мужчина госпитализирован, сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям (КЧС) и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ТАСС (16+).
Как отметили в КЧС, инцидент произошел в прошедшие выходные в горах в Варзобе на территории села Сиема. В дежурную часть обратился местный житель, который сообщил, что туриста в ногу укусила змея и он нуждается в помощи. Спасатели поднялись на вершину горы вместе со снаряжением, обнаружили российского туриста и оказали пострадавшему 29-летнему уроженцу Хабаровска первую помощь. Мужчина находился в 6 км от основной дороги.
«Затем с помощью носилок его спустили вниз. Он был госпитализирован в одну из клинических больниц города Душанбе», — сообщили в ведомстве. Состояние пострадавшего не уточняется.