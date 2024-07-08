В Иркутской области обсудили изменения в законы о компенсации за дрова

На прошедшем недавно заседании Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Заксобрании Иркутской области обсуждался вопрос изменения регионального законодательства, предусматривающего компенсацию для льготных категорий граждан покупки дров.
Представители территорий рассказали о существующих объективных сложностях: официальная стоимость кубометра двор не пересматривалась с 2008 года, невозможность предоставления отчетных документов (кассовых чеков) для оформления выплаты, недостаточности лесосырьевой базы. Вице-спикер областного парламента Наталья Дикусарова отметила, депутатам также поступают жалобы от местных жителей, которые не могут получить компенсацию.
Сейчас право выбора между фиксированной выплатой и компенсацией, помимо медработников и педагогов, имеют специалисты соцзащиты, представители ветеринарной службы и работники областных учреждений культуры. Чтобы у всех льготных категорий были равные возможности, парламентарии подготовили несколько законопроектов. Прежде всего предлагается дать право выбора фиксированной выплаты работникам муниципальных учреждений культуры. Ещё один проект закона предоставит это право ветеранам труда, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан, детям войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным. Эти вопросы продолжат обсуждать в рамках консультативного органа, который создан при правительстве региона по обращению депутатов Законодательного Собрания.
— Очень важно, что этот вопрос поднимали председатели местных дум, и сегодня мы обсуждаем конкретные решения, предложенные депутатами, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Основной вопрос — это предоставление права выбора твердой денежной суммы всем категориям региональных льготников. Это справедливое и своевременное решение.