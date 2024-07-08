В Иркутской области обсудили изменения в законы о компенсации за дрова

Сейчас право выбора между фиксированной выплатой и компенсацией, помимо медработников и педагогов, имеют специалисты соцзащиты, представители ветеринарной службы и работники областных учреждений культуры. Чтобы у всех льготных категорий были равные возможности, парламентарии подготовили несколько законопроектов. Прежде всего предлагается дать право выбора фиксированной выплаты работникам муниципальных учреждений культуры. Ещё один проект закона предоставит это право ветеранам труда, труженикам тыла и приравненным к ним категориям граждан, детям войны, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, реабилитированным. Эти вопросы продолжат обсуждать в рамках консультативного органа, который создан при правительстве региона по обращению депутатов Законодательного Собрания.