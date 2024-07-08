Успешны вместе

Вслед за развитием индустриальных парков в Тюменской области взялись за создание групп предприятий, дополняющих друг друга и тем самым усиливающих конкурентные преимущества каждого и цепочки в целом. Речь о кластерах. Накануне пандемии, опережая мировые вызовы, в регионе запустили нефтегазовый. Сейчас в нем состоит полторы сотни компаний из 22 регионов страны. В феврале 2024 года зарегистрирован строительно-индустриальный, уже к лету объединивший 21 производство (ожидается прирост еще на 60 с лишним участников и приглашение к сотрудничеству 240). Укрепляется и молодой кластер творческих и креативных индустрий.