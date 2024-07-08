Успешны вместе

Вслед за развитием индустриальных парков в Тюменской области взялись за создание групп предприятий, дополняющих друг друга и тем самым усиливающих конкурентные преимущества каждого и цепочки в целом. Речь о кластерах. Накануне пандемии, опережая мировые вызовы, в регионе запустили нефтегазовый. Сейчас в нем состоит полторы сотни компаний из 22 регионов страны. В феврале 2024 года зарегистрирован строительно-индустриальный, уже к лету объединивший 21 производство (ожидается прирост еще на 60 с лишним участников и приглашение к сотрудничеству 240). Укрепляется и молодой кластер творческих и креативных индустрий.
На ПМЭФ-2024 тюменский губернатор Александр Моор отметил, что в кластерах компании растут быстрее, в первую очередь по объему выручки, а количество занятых и уровень зарплат там выше, чем в среднем по отрасли. Директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Анатолий Картухин именует кластер сообществом интересантов, в рамках которого заказчик находит подходящего поставщика и тот получает реальное задание. Это особенно актуально, когда для запуска нового производства требуется достаточный объем поставок.
Кстати, "плюшки" для участников тоже предусмотрены. Гендиректор строительно-индустриального кластера Юлия Ахметова уточняет: помимо общедоступных мер поддержки резиденты могут пользоваться субсидией на приобретение стартовых партий произведенной продукции в сумме до 150 миллионов рублей, льготными кредитами (ставка на начало июня - 7,8 процента), для них снижены страховые взносы и упрощены процедуры администрирования (налоговый и таможенный мониторинг).
- Почти собрали две кооперационные цепочки. Участники первой, девять организаций, инициировали четыре инвестиционных проекта по производству импортозамещающей продукции с общим объемом инвестиций 3,6 миллиарда рублей: выпуск строительных стеновых изделий, газо- и керамзитобетонных блоков, тротуарной плитки. Сейчас формируем вторую партию, включающую пять инвестпроектов на сумму более 800 миллионов, - по выпуску экструдированного полистирола, геомембран, красок, заглубленных контейнеров, оборудования для очистки жидкостей. Когда вторая команда окончательно сложится, подадим документы в Минпромторг РФ для включения в федеральный реестр промышленных кластеров, - рассказала Ахметова.
По ее словам, миссия нового сообщества - выращивать подрядчиков для государственных и коммерческих строительных заказов. Имеются в виду проекты благоустройства территорий, капремонт многоквартирных жилых домов в Тюмени, а также решение задачи комплексного технологического присоединения возводимых микрорайонов к инженерным сетям в населенных пунктах всего региона.
- Существует дефицит аккредитованных, обеспечивающих высокое качество работ подрядных организаций. Мы планируем объединять игроков рынка, встраивать в кооперационные цепочки и подтягивать до уровня, соответствующего критериям отбора, а также содействовать их дальнейшему развитию. Участие в программах, подготовка к участию в закупочных процедурах, промышленный и коммерческий аудит, наработка ресурсной базы и кадровая поддержка новичков - все это прилагается при вступлении в "семью", - добавила руководитель кластера.
Очевидно, что спустя время положительные перемены заметят и жители региона, ведь усиление конкуренции повлечет рост качества строительных работ.
Кстати, западносибирский стройкластер планирует наладить взаимоотношения с первым в стране таким объединением, созданным в 2022 году в Хабаровске.
- Дальневосточный строительный рынок интересен тюменцам как в плане тиражирования доступных технологий, так и в плане расширения рынка сбыта. Там до сих пор в полном объеме сохраняются льготные ипотечные программы. Попробуем подружиться, - заключила Ахметова.