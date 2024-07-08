Сергунина: В Москве началось создание мозаики к 85-летию ВДНХ

— Многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаем всех желающих присоединиться к творческому процессу, — сообщила заммэра.
Композицию создадут вместе с художниками «МШМ Московская Школа Мозаики». Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Панно разместят у строения 230 на Ялтинском участке.
В проекте «Активный гражданин» в середине июня завершилось голосование, в ходе которого участники определили концепцию мозаичного панно к 85-летию ВДНХ. Жители столицы выбирали из трех работ, поданных на конкурс молодых художников-монументалистов. Участники конкурса разрабатывали проекты на тему семейных ценностей и связи поколений.
Помимо этого, специалисты завершили монтаж мозаичного панно над эскалаторной группой в подземном вестибюле станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро. Площадь панно составляет примерно 40 квадратных метров.