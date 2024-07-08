Сергунина: В Москве началось создание мозаики к 85-летию ВДНХ

— Многие исторические объекты ВДНХ украшены мозаикой, и новое панно станет продолжением традиции. В его наборе примут участие не только опытные мастера, но и горожане. Сделать это можно 10, 14 и 18 июля. Приглашаем всех желающих присоединиться к творческому процессу, — сообщила заммэра.